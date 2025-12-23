Nicaragua no registra personas afectadas por el COVID durante la última semana

Por Jonathan Morales
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El Ministerio de Salud informó este martes que en la semana comprendida entre el 16 y el 23 de diciembre 2025, no se presentaron casos de Covid confirmados.

La entidad sanitaria indicó que, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 819 personas.

El MINSA agregó que en la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al Covid y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 574 nicaragüenses.

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