Nicaragua no registra muertes ni contagios por COVID en la última semana

El Ministerio de Salud informó que en la semana comprendida entre el 24 de febrero y el 3 de marzo no se presentaron casos de COVID en Nicaragua.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MINSA atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 825 personas.

En la semana tampoco se presentaron fallecidos atribuibles al COVID, confirmó el Ministerio de Salud.

Hasta la fecha en Nicaragua se logró la recuperación de 16 mil 580 personas que fueron afectadas por el COVID y se sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

