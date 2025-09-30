Nicaragua inaugura encuentro internacional de sanidad bovina con expertos de 9 países

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), inauguró el Primer Encuentro Internacional de Sanidad Bovina, el cual se lleva a cabo desde hoy 30 de septiembre al 2 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Encuentro Internacional de Sanidad Bovina en Nicaragua

El encuentro reúne a especialistas y expertos internacionales de nueve países, incluyendo naciones de la región centroamericana, además de Argentina, Brasil, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

También participan organismos internacionales clave como OIRSA y PANAFTOSA/OPS/OMS.

El objetivo principal de este importante evento es compartir e intercambiar experiencias para lograr la armonización de estrategias regionales destinadas a la prevención, el control y el diagnóstico de enfermedades que afectan al ganado bovino, fortaleciendo la sanidad pecuaria a nivel regional.

