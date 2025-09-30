Nicaragua

Nicaragua inaugura encuentro internacional de sanidad bovina con expertos de 9 países

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), inauguró el Primer Encuentro Internacional de Sanidad Bovina, el cual se lleva a cabo desde hoy 30 de septiembre al 2 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Encuentro Internacional de Sanidad Bovina en Nicaragua
Encuentro Internacional de Sanidad Bovina en Nicaragua

El encuentro reúne a especialistas y expertos internacionales de nueve países, incluyendo naciones de la región centroamericana, además de Argentina, Brasil, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

También participan organismos internacionales clave como OIRSA y PANAFTOSA/OPS/OMS.

El objetivo principal de este importante evento es compartir e intercambiar experiencias para lograr la armonización de estrategias regionales destinadas a la prevención, el control y el diagnóstico de enfermedades que afectan al ganado bovino, fortaleciendo la sanidad pecuaria a nivel regional.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456