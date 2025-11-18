Nicaragua fortalece cooperación con Wandong Medical y Rosatom para impulsar tecnología médica avanzada

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, destacó la visita de las empresas Wandong Medical, de la República Popular China, y ROSATOM, de la Federación de Rusia, con lo cual Nicaragua adquirirá tecnología moderna y avanzada para la atención en salud de las familias.

“Hoy recibimos la visita de la empresa China Wandong Medical que diseña y fabrica equipos de imagenología para radiografías, tomografías, ecografías, resonancias magnéticas, entre otros, y para diagnosticar distintas afecciones”, detalló la compañera Rosario.

Sostuvo que “durante la visita, trabajarán con el Ministerio de Salud y visitando los hospitales del país para elaborar un programa de suministro de equipos que fortalezcan la capacidad de atención, de promoción de la salud del Gobierno del Pueblo Presidente, para las familias nicaragüenses”.

“Y luego también, recibimos a ROSATOM, la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, que, encabeza el compañero Iván Dybov, director de ROSATOM para América Latina, está en nuestra Nicaragua, dando continuidad al diseño, formulación y construcción del Centro de Medicina Nuclear en nuestra Nicaragua bendita, soberana, siempre libre, cristiana, socialista y solidaria”.

Agregó: “Centro de Medicina Nuclear en nuestra Nicaragua. Así es como vamos adelante, no solo consolidando los avances, sino garantizando que vamos hacia ese futuro de derechos reconocidos y compartidos desde este presente que ya es de derecho reconocido y compartido, trabajando para servir a nuestro pueblo cada vez mejor”.

La compañera Rosario expresó: “Nuestro reconocimiento, saludo, abrazo a la doctora Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia”.

“ROSATOM se va a reunir también, no solo con el MINSA, el INSS, sino todas las universidades, para ver los programas de capacitación del personal que trabajará en el Centro de Medicina Nuclear”, finalizó la Copresidenta Rosario Murillo.

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