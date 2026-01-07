Nicaragua e Italia impulsan acuerdo para modernizar atención neurológica en todo el país

Con el objetivo de elevar las capacidades científicas y de atención especializada en el país, el Gobierno de Nicaragua, a través de su embajadora en Italia, Mónica Robelo, inició gestiones para un acuerdo de cooperación con la prestigiosa Fundación IRCCS “C. Mondino” y la Universidad de Pisa.

Nicaragua y Pisa impulsan cooperación médica innovadora

El encuentro con el doctor Gianni Bonelli, Director General de la Fundación Mondino, y el Prof. Gian Battista Parigi, Vicerrector de la Universidad de Pisa, sentó las bases para una alianza estratégica con el Ministerio de Salud de Nicaragua.

La Fundación Mondino es un centro de referencia mundial fundado en 1917, especializado en el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares, ictus, epilepsia, esclerosis múltiple y neuropsiquiatría infantil.

El acuerdo propuesto contempla cuatro pilares fundamentales para el sistema de salud nicaragüense entre los que se encuentra la capacitación de médicos, profesionales de la salud y bioinformáticos en las instalaciones de Mondino.

También incluye el diseño de normativas de atención para pacientes con ictus, la dotación de tecnología especializada en hospitales seleccionados del país y la creación de una estructura de atención neurológica moderna y coordinada en todo el territorio.

La embajadora Robelo reafirmó que este proyecto representa un paso estratégico para favorecer la transferencia de tecnología de alto nivel y fortalecer la investigación aplicada, reafirmando el compromiso del Gobierno con la mejora continua de la salud pública.

