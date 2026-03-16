Nicaragua destaca en el Centroamérica Big Day 2026

Con el objetivo de promover la conservación y el turismo sostenible, Nicaragua participó con éxito en el Centroamérica Big Day 2026 este fin de semana.

Avistadores en acción en Finca Las Delicias, El Crucero

El Centroamérica Big Day es un evento anual que reúne a observadores de aves, guías locales, comunidades y destinos turísticos, en una jornada simultánea de avistamiento de aves en toda la región.

Durante la jornada, 318 observadores y entusiastas de la naturaleza se desplegaron en 25 puntos estratégicos del territorio nacional para identificar y registrar la diversidad de aves en sus hábitats naturales.

En Managua, el evento «Centroamérica Big Day» 2026 se realizó en la Finca Las Delicias, ubicada del parque 3.3 kilómetros hacia Las Nubes, 600 metros al noroeste, en el municipio de El Crucero.

El evento contó con el respaldo y la coordinación del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

Asimismo, se sumaron comunidades locales y representantes del sector turístico, quienes trabajaron en conjunto para posicionar al país como un destino clave para el aviturismo a nivel internacional.

El Big Day es una iniciativa global de ciencia ciudadana que busca, en un lapso de 24 horas, documentar la mayor cantidad de especies posibles.

Esta actividad no solo resalta el patrimonio natural de la «Tierra de Lagos y Volcanes», sino que también fomenta la educación ambiental y el monitoreo de la biodiversidad, esenciales para el desarrollo de políticas de protección de los recursos naturales.