Nicaragua asiste a reuniones internacionales de Telecomunicaciones Cósmicas en Kirguistán

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) participó en la 54º Sesión del Consejo y la 29º Sesión del Comité de Explotación Conjunta de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Cósmicas “INTERSPUTNIK”, que se desarrollaron del 9 al 11 de junio en Kirguistán.

El encuentro internacional tuvo como objetivo presentar a los países miembros los resultados de las actividades del año 2025, evaluar los informes de gestión de la organización, revisar el informe de la Comisión Revisora y analizar el plan financiero ejecutado.

Durante las sesiones de trabajo se aprobaron reglamentos vinculados a la Iniciativa de Política de Juventud y a los programas de capacitación sectorial.

En este ámbito, las autoridades destacaron que en 2025 una delegación de jóvenes nicaragüenses participó en el proyecto “Juventud más allá de las fronteras” de INTERSPUTNIK, realizado en Varadero, Cuba.

Asimismo, los delegados evaluaron el impacto de las constelaciones de satélites en órbita no geoestacionaria (NO-GEO) y el avance de las tecnologías Direct-to-Device (D2D), las cuales permiten a los dispositivos conectarse directamente a satélites sin depender de cobertura celular, mejorando la conectividad en áreas remotas.

Nicaragua es miembro activo de INTERSPUTNIK desde 1987. A través de TELCOR, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ratificó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de infraestructuras espaciales y servicios satelitales que contribuyan al cierre de la brecha digital en el país.

