MINSA no registra afectados por COVID en Nicaragua durante la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que en la semana comprendida del 09 al 16 de diciembre no se presentaron casos de COVID en Nicaragua.

La entidad sanitaria detalló que, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, atendió y dio seguimiento responsable a 16 mil 819 personas.

El informe añadió que en la semana no hubo fallecidos atribuibles al COVID y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 574 nicaragüenses.

