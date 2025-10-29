MINED lanza serie web «Ponele Mente» y premia a coros escolares Rubén Darío

El Ministerio de Educación realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la serie web “Ponele Mente”, una producción audiovisual de 10 capítulos que aborda la construcción de valores, el auto-cuido y la convivencia en armonía y paz, pilares del modelo educativo y social promovido por el Gobierno del Frente Sandinista.

La compañera Tamara Martínez, de la dirección de Arte y Cultura del MINED detalló que, la serie está dirigida especialmente a adolescentes y familias nicaragüenses, con el propósito de reflexionar sobre temas actuales como el uso responsable de las redes sociales, la comunicación en el hogar y el fortalecimiento de la convivencia familiar.

Durante la actividad celebrada en la Casa de los Pueblos de Managua, también se realizó la premiación del Concurso Nacional de Canciones Inéditas de los Coros Escolares Rubén Darío, que contó con la participación de más de 9.000 coros a nivel nacional.

El primer lugar fue otorgado a niñas y niños del Centro Escolar Rosa Grande, de Siuna en el Caribe Norte con su tema musical “Con Respeto y Sin Retroceder”. También resultaron destacados los coros de Granada y Chinandega, quienes recibieron reconocimientos por su talento y creatividad.

“Hoy es un festejo para la comunidad educativa; es restitución de derechos, participación genuina de niñas, niños y adolescentes. Es la juventud vanguardia adelante, haciendo educación, reflexionando y reconociendo que somos parte de este proceso de construcción revolucionario”, destacó la compañera Tamara Martínez.

Como parte del acto, se presentó el videoclip de la canción ganadora, símbolo del compromiso del sistema educativo con la formación artística, la creatividad y la interculturalidad de los pueblos.

El proceso de selección de las canciones duró tres meses, con el envío de videos y materiales desde todos los municipios del país.