Militancia Sandinista recuerda a los Héroes y Mártires de Nandaime, Managua, Carazo y Granada

Con diversas actividades, la militancia sandinista conmemoró este jueves el 52 aniversario de la heroica caída de los Héroes y Mártires de Nandaime, Jonathan González, Ricardo Morales Avilés, Juan José Quezada y Oscar Turcios.

En el barrio Jonathan González, ubicado en el Distrito Uno de Managua, la militancia sandinista se reunió en su monumento ubicado en las afueras del nuevo colegio Otto de la Rocha, para reiterar su compromiso de defender las victorias alcanzadas por la Revolución.

Desde muy temprano, los compañeros militantes del barrio realizaron una amplia jornada de limpieza y llevaron ofrendas florales para colocarlas en el monumento a Jonathan, cuyo legado fue evocado junto al de sus compañeros caídos en Nandaime.

De igual manera, una antorcha, portada con orgullo por muchachas y muchachos de Juventud Sandinista, recorrió el departamento de Carazo, para recordar el legado de los Héroes y Mártires de Nandaime.

Al mismo tiempo se desarrollaron distintas actividades para recordar el 18 de septiembre de 1973, cuando la guardia somocista asesinó vilmente a los compañeros Jonathan González, Juan José Quezada, Ricardo Morales Avilés y Óscar Turcios.

Jonathan y Juan José murieron en combate al intentar resistir y replegarse, en tanto Ricardo y Óscar, miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fueron capturados, torturados y luego asesinados.

El compañero Sergio Mojica, secretario del FSLN en el departamento de Carazo, este gesto forma parte del agradecimiento a los héroes y mártires, cuyo sacrificio ha permitido alcanzar grandes victorias para el pueblo.

De igual manera, en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada, la militancia sandinista recordó a los héroes y mártires, develando un mural en la que fue su casa de seguridad en el barrio Javier Guerra.

