Más de 650 mil niños han sido atendidos por el MINSA en campaña Sin Diabetes
Este jueves, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que desde el primero de octubre se han atendido a 652 mil 625 niños, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años de edad, a quienes les realizaron pruebas de azúcar en sangre, medición de la circunferencia abdominal, peso y talla.
El informe indica que con estos exámenes se identificaron 24 mil 662 niños, adolescentes y jóvenes con factores de riesgo como obesidad y antecedentes familiares de diabetes. Y se confirmaron 104 casos de diabetes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Todos los protagonistas ya están siendo atendidos y disponen de seguimiento médico.
El MINSA seguirá desarrollando esta campaña, para garantizar la detección temprana y brindar el cuidado integral a la salud del pueblo