Más de 400 aventureros conquistan el Volcán San Cristóbal en reto extremo de senderismo

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), bajo la dirección del Gobierno de Nicaragua, culminó con éxito el Reto Extremo Volcán San Cristóbal.

Reto Extremo San Cristóbal impulsa turismo en Nicaragua

La actividad, diseñada para impulsar el turismo de aventura y destacar los patrimonios naturales de Chinandega, congregó a cientos de entusiastas del senderismo de todo el país.

Un total de 420 aventureros participaron en el desafío, demostrando el creciente interés por el ecoturismo y las experiencias al aire libre en Nicaragua.

Los participantes llegaron de nueve departamentos, incluyendo Boaco, Masaya, Managua, Chontales, Matagalpa, Jinotega, Carazo, Estelí y León, además de varios municipios del propio Chinandega.

Con sus imponentes 1,745 metros de altura sobre el nivel del mar, el San Cristóbal se consolidó una vez más como el escenario ideal para este tipo de actividades, ofreciendo a los participantes una experiencia única de esfuerzo físico y profunda conexión con la naturaleza.

El evento fue un éxito deportivo y turístico, a la vez que sirvió como plataforma para dinamizar la economía local.

De manera simultánea, se desarrolló una feria de emprendimiento con la participación de mujeres protagonistas de la zona, que contribuyó al impulso de la economía creativa del territorio, ofreciendo productos locales y servicios a los visitantes y aventureros.

El Reto Extremo Volcán San Cristóbal reafirma el compromiso de INTUR con la promoción de la belleza natural de Nicaragua y el fortalecimiento de las actividades que benefician directamente a las comunidades locales.