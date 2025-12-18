MAG reporta más de 794 mil unidades de brócoli en cosecha de diciembre

Entre los cultivos hortícolas que se producen en Nicaragua se encuentra el brócoli, establecido principalmente en zonas que reúnen las condiciones agroecológicas óptimas para su desarrollo, como climas frescos y suelos fértiles con buen drenaje.

Este rubro ha demostrado ser una alternativa productiva para las familias que lo cultivan, ya que genera ingresos significativos que diversifican y contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.

De acuerdo al monitoreo del Ministerio Agropecuario, MAG, reporta 794,800 unidades de brócoli que se estarán cosechando en este mes de diciembre de 2025 por familias productoras de los municipios de Jinotega y Matagalpa.