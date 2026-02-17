Juventud Heroica entregará moderno hospital Nuevo Amanecer de Bilwi a familias caribeñas

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, informó que se está preparando para este sábado la entrega del Hospital Nuevo Amanecer en Bilwi, por parte de la Juventud Heroica a las familias de la Costa Caribe Norte.

Esta moderna infraestructura hospitalaria contará con 205 camas (Censables y no censables), además contará con equipos de última tecnología que permitirá brindar atención digna y especializada a las familias caribeñas.

También se brindará atención en 23 especialidades como: ginecología, pediatría, nefrología, medicina interna, medicina general, odontología, anestesiología, cirugías pediátricas, ortopédicas, cirugías general, maxilofacial, ginecobstetricia, otorrino, rehabilitación fisioterapia, entre otras.

Además, contará con una Cámara Hiperbárica, que es muy importante para los buzos, una labor muy peligrosa por la presión que sufre el cuerpo cuando se introduce a las profundidades marinas.

Se estima que el Hospital Nuevo Amanecer anualmente brindará la atención de 80 mil consultas de emergencia y 103 mil consultas externas, así como 3 mil 200 partos y 5 mil 295 cirugías mayores en un ambiente seguro y confortable.

La Copresidenta informó “más de 10 mil personas, nos informan los compañeros, estarán presentes en esa entrega que hará la Juventud Heroica de todos los tiempos a esas también heroicas familias de nuestra Costa Caribe, precisamente en el aniversario de nuestro gran héroe, nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino”, agregó.

Esta nueva infraestructura hospitalaria es una obra de progreso, paz y prosperidad, y representa un paso firme en el fortalecimiento del modelo de salud gratuita y de calidad que impulsa el Gobierno Sandinista.