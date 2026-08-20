Jóvenes concluyen taller de cine documental y presentan 4 cortometrajes

El Ministerio de la Juventud (MINJUVE), en coordinación con la Cinemateca Nacional, realizó la certificación de jóvenes protagonistas que culminaron con éxito el Taller de Cine Documental.

MINJUVE y Cinemateca Nacional certifican a jóvenes en taller de cine documental

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Pilar Aguirre de la Cinemateca Nacional.

La capacitación fue impartida por el maestro Adrián Carrasco, codirector de la Cinemateca Nacional.

El proceso formativo contó con la destacada participación de líderes estudiantiles, comunicadores y aficionados al arte cinematográfico, quienes asistieron a la entrega de diplomas acompañados por sus familiares y amigos.

Durante el evento de clausura, los participantes presentaron cuatro cortometrajes documentales elaborados como resultado práctico de sus estudios: “La decisión que cambió mi vida”, “La Sombra”, “Jair Sánchez, el Maestro de las Artes” y “Amanecer”.

