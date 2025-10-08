INTA promueve prácticas artesanales para acelerar germinación de frutales en el Caribe Sur

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevó a cabo la presentación de prácticas artesanales diseñadas para acelerar la germinación y mejorar el vigor de semillas de frutales de temporada.

INTA impulsa semillas de frutales con técnicas artesanales

La jornada se realizó en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Samuel Law, situado en Kukra Hill, contando con la participación de productores del municipio caribeño.

Las técnicas se enfocaron en semillas de frutales clave para la región, como cítricos, cacao, pejibaye y mamón chino.

Estas prácticas son esenciales antes de establecer un vivero, pues garantizan que las plantas que nazcan sean sanas, con mayor vigor, y con un óptimo desarrollo de raíces y brotes.

Los productores participaron en la demostración práctica de la técnica conocida como «escarificación».

Este proceso consiste en ablandar la cubierta protectora de la semilla y agilizar la germinación, utilizando métodos sencillos como la lija y el agua caliente.

