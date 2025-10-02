INTA presenta técnicas para el control de enfermedades en plantaciones de cacao

Con la participación de productores cacaoteros y estudiantes del municipio El Cuá, en el departamento de Jinotega, el INTA realizó la presentación de técnicas para el control de enfermedades como Monilia y Mazorca Negra en variedades criollas como clonadas en el cultivo de cacao.

Control de Monilia y Mazorca Negra en cacao criollo

Entre las tecnologías y prácticas que se dieron a conocer se destacan la preparación y uso de bioinsumos y caldos minerales.

Con el uso de estos productos se reduce hasta en un 25% la incidencia de las enfermedades que ocasionan pérdidas en la cosecha, que tiene un promedio de producción de 10 a 12 quintales por manzana de pulpa de cacao conocida como baba.