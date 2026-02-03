Instalan gammacámara de alta tecnología en Centro Nacional de Radioterapia

Este lunes, en Managua se relanzó el servicio de Medicina Nuclear en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, de Managua, donde se instaló una gammacámara SPECT de alta tecnología, con la que se podrán realizar estudios menos invasivos a pacientes con enfermedades oncológicas, coronarias y cerebrales.

Managua: Medicina Nuclear avanza con nueva gammacámara

El gammacámara SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único) es un equipo que incluye tres estudios: tomografía convencional, tomografía por emisión de positrones y gammacámara.

Además de la instalación de ese equipo con tecnología híbrida, se remodeló el área de Radiofarmacia, área de Inyectados y área de Enfermería.

La doctora Ana Ocampo, directora del centro de radioterapia, destacó que con este aparato se podrán ver y valorar problemas y alteraciones en el corazón. “Con este aparato se espera realizar unos Mil 500 estudios al año, y la inversión asciende a 94.9 millones de córdobas”.

