La Novia del Xolotlán, Managua celebra 174 años de haber sido elevada a capital

A las 5:30 de la tarde de hoy jueves, la Alcaldía junto a las familias conmemoraron el 174 aniversario de ser Managua elevada a capital de la República de Nicaragua, con un hermoso concierto “A la Novia del Xolotlán”, desde la Glorieta del Parque Central.

El compañero Enrique Armas, Vicealcalde de la capital, destacó esta jornada cultural. “Managua y sus nuevas avenidas, con sus parques, con sus pasos a desniveles, con la Pista Héroes de la Insurrección, con el Puerto Salvador Allende, el Paseo Xolotlán, el Teatro Nacional Rubén Darío, la Plaza de la Revolución y con aquellos sitios históricos que son testigos de la transformación que experimenta la capital”.

Agregó que “Ha sido el Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo, grandes impulsores de la cultura, de nuestras tradiciones y costumbres, quienes orientaron celebrar con un evento musical esta jornada del 174 aniversario que está a cargo de nuestra laureada Banda Musical de Managua”.

Por su parte, Jennifer Porras, secretaria del Consejo Municipal de Managua, resaltó que la capital además de ser conocida como la Novia del Xolotlán, ha sido declarada como “Managua Creativa y Multicultural”.

“Nos sentimos muy comprometidos por llevar hacia nuevas victorias a esta Managua Creativa y Multicultural, guiada por nuestros líderes de la Revolución, el Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo, que desarrollan la nueva estrategia y emprendieron esa ruta de creatividad hace muchos años y hoy en estos nuevos tiempos de amor, de paz y soberanía damos continuidad al compromiso de esa Revolución que no es más que cumplir los sueños de nuestros Héroes y Mártires”. destacó Porras.