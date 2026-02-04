Gobierno Sandinista garantiza atención de calidad y calidez a pacientes con cáncer

Más de 586 mil sesiones de radioterapia, 16 mil estudios de medicina nuclear y 216 mil 487 sesiones de quimioterapia han garantizado el Gobierno Sandinista desde el año 2007 en atención a niños y adultos con cáncer.

Campaña Nora Astorga: Detección y tratamiento del cáncer

Actualmente, se desarrolla la Campaña “Nora Astorga”, para la detección temprana del cáncer, la cual consiste en realizar exámenes de Papanicolau, ultrasonidos de mama, mamografías, colposcopías, crioterapias, facilitando diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos a las mujeres.

También, se aplica la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para prevenir el cáncer cervicouterino.

Gracias al esfuerzo que realizan las autoridades nicaragüenses se cuentan con 220 clínicas para la detección temprana del cáncer de la mujer “Nora Astorga”. Se han instalado 3 aceleradores lineales; 3 resonadores magnéticos y 2 gammacámara.

Además, 10 tomógrafos; 46 mamógrafos; una clínica móvil de mamografías; 64 torres de endoscopías; 477 equipos de crioterapia, termocoagulación y colposcopias.

En Nicaragua, el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer.

