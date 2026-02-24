Gobierno Sandinista fortalecerá sistema de salud con nuevo Centro de Nutrición y Manejo de la Obesidad

En un paso estratégico para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno Sandinista anunció la construcción del primer Centro de Nutrición y Manejo de la Obesidad.

Centro de Nutrición y Obesidad en Nicaragua: Prevención y Salud

Esta unidad especializada se enfocará en el abordaje integral de padecimientos que constituyen los principales factores de riesgo para las familias nicaragüenses.

El nuevo centro tendrá como pilares fundamentales la prevención y el tratamiento especializado de la obesidad, así como el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial y afecciones cardíacas.

Esta obra forma parte del amplio plan de inversión pública en salud que para el año 2026 tiene prevista la entrega de 11 proyectos adicionales de gran envergadura.

Este paquete de infraestructura incluye la inauguración de nuevos hospitales y diversas unidades de salud distribuidas en puntos estratégicos de todo el territorio nacional, garantizando que la atención especializada, gratuita y de calidad esté cada vez más cerca de las comunidades.

Con la creación de este centro especializado, Nicaragua avanza hacia un modelo de salud preventivo que busca reducir las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas y promover estilos de vida saludables entre la población.

