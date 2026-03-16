Gobierno Sandinista entrega viviendas afectadas por incendio en Managua

El Buen Gobierno, a través de la Alcaldía de Managua entregó dos viviendas dignas a las familias del barrio Rafael Ángel Ríos, del distrito II de Managua, que el pasado 24 de febrero perdieron todo al registrarse un voraz incendio.

Este proyecto permitió que hoy se entregara a las dos familias una nueva casa y con ello una esperanza para seguir adelante en la vida, afrontando las adversidades con optimismo.

La Compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, entregó las llaves de las viviendas a las familias protagonistas. “La orientación del Comandante Daniel y la Compañera Rosario siempre ha sido estar al lado de las familias, y toda la organización social y política que hay en los barrios nos permite actuar en tiempo y forma para asistir a las familias”.

El protagonista Alfredo Espinoza, agradeció a Dios y a los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo por darles una respuesta inmediata. “Estábamos en la calle se nos había quemado todo, pero gracias a ellos hoy tenemos un alivio, una alegría, gozo y nos da esperanza para salir adelante”, aseguró.