Nicaragua

Gobierno dota al MINSA de 56 camionetas para fortalecer Ferias de Salud y atención en comunidades

Por Marjourie Robleto
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El Ministerio de Salud (MINSA) entregará 56 camionetas que permitirá fortalecer el traslado de equipos médicos a las mega ferias de salud, Mi Hospital en mi Comunidad y a los Miembros de la red comunitaria a capacitaciones en los municipios.

MINSA refuerza salud con nuevas camionetas médicas
MINSA refuerza salud con nuevas camionetas médicas

Las autoridades de gobierno indicaron que la inversión es de 60 millones de córdobas.

Las camionetas serán asignadas a Unidades de Salud de Managua (19), Nueva Segovia (6), Chinandega (7), Carazo (4), Rivas (4), Madriz (4), Estelí (5), Masaya (4), Granada (3).

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