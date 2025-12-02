Gobierno dota al MINSA de 56 camionetas para fortalecer Ferias de Salud y atención en comunidades

El Ministerio de Salud (MINSA) entregará 56 camionetas que permitirá fortalecer el traslado de equipos médicos a las mega ferias de salud, Mi Hospital en mi Comunidad y a los Miembros de la red comunitaria a capacitaciones en los municipios.

MINSA refuerza salud con nuevas camionetas médicas

Las autoridades de gobierno indicaron que la inversión es de 60 millones de córdobas.

Las camionetas serán asignadas a Unidades de Salud de Managua (19), Nueva Segovia (6), Chinandega (7), Carazo (4), Rivas (4), Madriz (4), Estelí (5), Masaya (4), Granada (3).

