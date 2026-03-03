Gobierno de Nicaragua prepara nuevos reencuentros familiares con personas que cumplieron lazos legales

En los primeros días de Semana Santa, personas que hayan cumplido con el tiempo que le establecieron las leyes en los Centros Penitenciarios del país, se reencontrarán con sus familias, anunció la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

Reencuentros en Semana Santa: liberaciones en prisiones

«En los primeros días de Semana Santa, vamos a estar realizando una nueva ceremonia de entrega o devolución a las familias de personas que hayan cumplido ya con el tiempo que les ha mandatado las leyes en los Sistemas Penitenciarios de todo el país», dijo la compañera Rosario.

Indicó que «también estamos coordinados con inauguraciones que se dan en todos los Centros Penitenciarios para mejorar el ambiente y mejorar la vida de las personas que todavía están allí cumpliendo con los plazos establecidos para reencontrarse con sus familiares».

