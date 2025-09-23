type here...
martes, septiembre 23, 2025
Nicaragua

Gobierno de Nicaragua nombra a Ministros de Relaciones Exteriores

Por Jhonny Martínez
A través del Acuerdo Presidencial No. 151-2025, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nombró a los compañeros Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker y Denis Ronaldo Moncada Colindres en los cargos de Ministros de Relaciones Exteriores.

Denis Ronaldo Moncada Colindres y Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker
Denis Ronaldo Moncada Colindres y Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker

El acuerdo, firmado por los co-presidentes Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, deja sin efecto los nombramientos anteriores establecidos en los Acuerdos Presidenciales 160-2024 y 161-2024 y .

Este nombramiento, con efectos a partir de su publicación, fue dado en la Casa de Gobierno en Managua este 23 de septiembre de 2025.

