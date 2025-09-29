Gobierno de Nicaragua entregará equipos de Litotripsia para eliminar cálculos renales sin cirugía

El Gobierno Sandinista entregará mañana martes tres equipos de Litotripsia de última tecnología, con una inversión total de 22.5 millones de córdobas.
Estos equipos permiten desintegrar cálculos o piedras en los riñones y vías urinarias sin necesidad de cirugía, garantizando a los pacientes una recuperación más rápida y segura.
Los nuevos equipos serán instalados estratégicamente en el Hospital Antonio Lenin Fonseca y Doctor Fernando Vélez Páiz en Managua, y el Hospital Comandante Camilo Ortega, en Juigalpa, Chontales.
El acto de entrega oficial se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en el auditorio de Docencia del Hospital Doctor Antonio Lenin Fonseca.
Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno, bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, de seguir modernizando los hospitales para garantizar una atención especializada y gratuita a las familias nicaragüenses.