Familias inaugurarán pronto Centro Sin Diabetes en Managua

La Copresidenta Compañera Rosario Murillo, anunció la buena noticia que avanza en un 49% la construcción del Centro Sin Diabetes, ubicado el Reparto Santa Mónica, cerca de la iglesia de las sierritas de Santo Domingo

Glucometro mostrando nivel de glucosa 102 mg/dL

“En las próximas semanas será entregado a las familias nicaragüenses, Centro Sin Diabetes, con el equipamiento para fortalecer la prevención y brindar atención integral, a los niños y jóvenes que tienen riesgo o que padecen de diabetes”, expresó la Compañera Rosario.

La servidora del pueblo exclamó, “esperamos estarlo inaugurando en las próximas semanas, si Dios lo permite, todo de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial”.

