En la última semana 18 personas fueron afectadas por el COVID en Nicaragua

En la semana comprendida del 23 al 30 de Septiembre, el Ministerio de Salud atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 18 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 13 personas de las que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID 19.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento responsable a 16 mil 805 personas.

Hasta la fecha en Nicaragua se ha logrado la recuperación de 16 mil 542 personas y se sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

