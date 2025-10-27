En 2026 inicia proyecto para mejorar calidad del agua del Lago Xolotlán
Con el objetivo de mejorar la calidad del agua del Lago Xolotlán y reducir sus fuentes de contaminación iniciará en el 2026 el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión de Calidad del Agua y Fuentes de Contaminación en el Lago de Managua”.
La iniciativa fortalecerá la coordinación entre las instituciones involucradas y contará con apoyo técnico de Japón, buscando un lago más limpio y un ambiente más saludable para la población.
El proyecto se desarrollará con la participación de JICA, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la alcaldía de Managua y el MARENA.