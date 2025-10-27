En 2026 inicia proyecto para mejorar calidad del agua del Lago Xolotlán

Por Marjourie Robleto
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Con el objetivo de mejorar la calidad del agua del Lago Xolotlán y reducir sus fuentes de contaminación iniciará en el 2026 el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión de Calidad del Agua y Fuentes de Contaminación en el Lago de Managua”.

Proyecto para un Lago Xolotlán más limpio en 2026
Proyecto para un Lago Xolotlán más limpio en 2026

La iniciativa fortalecerá la coordinación entre las instituciones involucradas y contará con apoyo técnico de Japón, buscando un lago más limpio y un ambiente más saludable para la población.

El proyecto se desarrollará con la participación de JICA, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la alcaldía de Managua y el MARENA.