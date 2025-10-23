Don Terencio Rivera, el rivense más longevo celebra 107 años de vida

Con un exquisito pastel en un ambiente de mucha alegría y música, el Gobierno Sandinista, a través de la alcaldía de Rivas, celebró los 107 años de vida de don Terencio de Jesús Rivera Castillo, el ciudadano más longevo del departamento de Rivas.

Celebran los 107 años de don Terencio en Rivas

Don Terencio de Jesús habita junto a sus hijos, nietos y biznietos en el barrio Las Piedras, de la ciudad de Los Mangos.

Las autoridades municipales entregaron a don Terencio de Jesús, un pequeño pero significativo presente, en reconocimiento a sus 107 años de vida, décadas que disfruta junto a sus seres queridos.



