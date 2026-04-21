Delegación de Nicaragua participa en el XVI Foro Económico Euroasiático de la Juventud en Rusia

Una delegación nicaragüense se encuentra en la ciudad de Ekaterimburgo, en Rusia, participando en la apertura de la decimosexta edición del Foro Económico Euroasiático de la Juventud.

Nicaragua en Rusia: Diálogo y ciencia joven en Foro Euroasiático

El evento, organizado por el gobierno de la región de Sverdlovsk y la Universidad Estatal de Economía de los Urales, reúne a más de 24 mil invitados de 117 países, consolidándose como un espacio clave para el intercambio académico y diplomático global.

Durante la primera jornada, los representantes de Nicaragua asistieron a la sesión “Diálogo en Igualdad de Condiciones”, donde compartieron experiencias con estudiantes y diplomáticos de diversas naciones.

Asimismo, la delegación nica sostuvo un encuentro cercano con estudiantes pinoleros que cursan especialidades en esa ciudad como parte del programa del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, destacando el protagonismo de nuestra juventud en la formación científica internacional.

El foro se desarrolla simultáneamente en 12 universidades y promueve la cooperación internacional al más alto nivel.

En los próximos días, la delegación continuará participando en las actividades programadas, con el objetivo de fortalecer los lazos de entendimiento mutuo y seguir ampliando las relaciones diplomáticas y culturales de Nicaragua en esta importante plataforma euroasiática.



