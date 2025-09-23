Cooperación en salud es fortalecida en Moscú por Nicaragua y Rusia

Una delegación del Gobierno de Nicaragua se encuentra en Moscú para fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud con la Federación de Rusia.

Durante su misión, la delegación ha visitado varios centros médicos y se ha reunido con autoridades clave para establecer programas de colaboración.

La delegación está integrada por el compañero Laureano Ortega Murillo, Representante Especial para Asuntos con Rusia; Roberto López, Presidente Ejecutivo del INSS; el Dr. Oscar Vázquez, Director de Servicios de Salud del MINSA, y Alba Torres, Embajadora de Nicaragua en Rusia.

La delegación visitó el Hospital Hadassa, administrado por las empresas MEDSCAN y ROSATOM, con el objetivo fue establecer programas de cooperación en especialidades como enfermedades renales, oncológicas, diabetes, cardiovasculares e infecciosas.

Además, la delegación se reunió con la doctora Veronika Skvortsova, Directora de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia, para confirmar programas de vacunas con la empresa MECHNIKOV contra la Gripe, Coronavirus, Dengue y el Virus del Papiloma Humano.

También se dio seguimiento al proyecto del Centro de Medicina Nuclear con ROSATOM.

Finalmente, la comitiva nicaragüense visitó el «Centro del Cerebro», un lugar donde se está desarrollando una vacuna contra el cáncer y se atienden enfermedades del cerebro y del sistema nervioso, entre otras especialidades.



