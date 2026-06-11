Cirugía fetal salva vida de bebé en el Hospital Bertha Calderón

Especialistas de la Unidad de Medicina Materno-Fetal y Cirugía Fetal del Hospital Bertha Calderón Roque realizaron con éxito una compleja operación a un bebé antes de nacer, directo en el vientre de su madre, marcando la cirugía fetal número 334 efectuada en el país.

Managua: cirugía fetal 334 salva bebé en vientre

La paciente, una mujer embarazada originaria de El Rama, presentaba un diagnóstico de megavejiga fetal. Esta condición es una anomalía congénita causada por una obstrucción del tracto urinario que, de no tratarse a tiempo, afecta progresivamente la función renal y el desarrollo del bebé.

El problema fue identificado inicialmente por el equipo de ecografistas de la unidad de salud local de la paciente y posteriormente confirmado por los especialistas del hospital de referencia nacional en Managua, quienes procedieron a realizar la intervención quirúrgica de manera inmediata.

Con este nuevo procedimiento, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud (MINSA), reafirma su compromiso con el desarrollo de la medicina de alta especialización y la protección de la vida desde el vientre materno.

