Todo un éxito cirugía fetal número 331 en el Hospital Bertha Calderón

El Ministerio de Salud, a través del personal especializado del Hospital Bertha Calderón Roque en Managua, marcó un nuevo hito en la medicina materno-fetal del país al realizar con total éxito la cirugía intrauterina número 331, devolviendo la esperanza de vida a una familia nicaragüense.

Managua: Cirugía intrauterina salva pulmón de bebé

En esta ocasión, los especialistas atendieron a una paciente con cinco meses de gestación, cuyo bebé en desarrollo presentaba un pequeño tumor localizado en uno de sus pulmones, situación que ponía en riesgo el desarrollo óptimo del órgano respiratorio.

Haciendo uso de tecnología de punta y con una precisión milimétrica, el equipo médico ingresó al vientre materno para realizar el procedimiento, el cual consistió en cerrar el vaso sanguíneo específico que alimentaba la masa tumoral.

Esta oportuna intervención tiene como objetivo principal detener por completo el crecimiento del tumor, garantizando así que el pulmón del bebé pueda continuar desarrollándose sin obstrucciones y logre nacer a su debido tiempo.

Tras el exitoso procedimiento quirúrgico, la paciente y su bebé continuarán bajo una estricta vigilancia materna y fetal especializada, la cual estará a cargo de un equipo multidisciplinario de salud que supervisará la evolución satisfactoria del embarazo.

