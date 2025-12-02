Centro Nacional de Radioterapia recibe equipo de alta tecnología para mejorar diagnósticos

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo informó este martes, que el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga recibió un moderno equipo de medicina nuclear, que permitirá fortalecer de manera significativa el diagnóstico temprano y el seguimiento de pacientes con cáncer y otras enfermedades.

Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga

El equipo de medicina nuclear denominado Cámara-PET-CT, un escáner avanzado de imágenes moleculares de alta tecnología para realizar tomografías, valorar el funcionamiento de diferentes órganos, corazón, cerebro, entre otros.

La Copresidenta señaló que con este equipo se va a detectar tempranamente riesgos de infartos y demencias, además, se podrá utilizar para diagnóstico, planificación del tratamiento y seguimiento a pacientes con cáncer.

«Más de mil 500 estudios especializados se podrán realizar con el moderno equipo. La inversión en la adquisición de este equipo es de casi 100 millones de córdobas«, concluyó la Copresidenta Rosario Murillo.

