Casos de nuemonía disminuyen y leptospirosis se mantiene en cero

El Ministerio de Salud presentó este lunes el último reporte epidemiológico con corte al sábado 14 de marzo de 2026, destacando que los casos de neumonía registraron una disminución del 6% en comparación con la semana anterior, contabilizando un total de 1,403 personas atendidas.

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que durante la última semana no se diagnosticaron casos de leptospirosis, manteniendo el indicador en cero.

Estos resultados reflejan el impacto de las jornadas preventivas y de sensibilización que se desarrollan en los diferentes barrios y comunidades del país.

Por otro lado, el informe detalla un comportamiento variable en otras patologías.

El dengue mostró un ligero incremento del 2%, con 91 personas diagnosticadas, mientras que los casos de malaria subieron un 11% en relación con la semana previa, reportándose 68 nuevos pacientes.

Finalmente, el reporte epidemiológico advierte sobre un aumento significativo en la influenza, que registró un alza del 54% con 40 casos confirmados.

Ante estas cifras, las instituciones de salud instaron a las familias a mantener las medidas de higiene, la eliminación de criaderos de mosquitos y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante la presencia de fiebre o malestar general.

