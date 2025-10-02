Nicaragua

Casi 147 mil familias recibirán servicios de salud en sus comunidades durante la semana próxima

Por Jhonny Martínez
El Ministerio de Salud anunció que, durante la semana del 6 al 11 de octubre del 2025, brindará atención médica general y especializada a 146 mil 733 familias.

Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 400 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,416 ferias de salud y clínicas Móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 80 ferias de salud con atención de especialistas y realización de ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

