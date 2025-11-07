Bomberos Unidos y Policia Nacional lanzan la comercialización de la pólvora 2025

A nivel nacional este año, hay más de 700 comerciantes de pólvora en 478 tramos a nivel nacional, de los cuales, 104 están ubicados en Managua, para brindar en tiempo y forma a las familias, el gusto de celebrar con la tradicional pólvora.

La comisionada general Hilda Murillo Silva, Co-Jefa de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (DAEM) de la Policía Nacional, destacó la capacitación para la venta de juegos pirotécnicos a más de 2 mil personas.

“Vamos a garantizar la vida y que nadie corra el riesgo de sufrir quemaduras o daños por el uso de la pólvora, y para esa tarea, también, contamos con más de 16 mil fuerzas de nuestra Policía Nacional”, dijo la comisionada general Hilda Murillo.

El Comisionado Mayor Ramón Landero, jefe de los Bomberos Unidos, resaltó que el periodo de comercialización de pólvora, se extiende hasta el próximo 7 de enero de 2026.

Y reiteró la importancia de las capacitaciones a los comerciantes de pólvora de los diferentes puntos de Nicaragua, quienes recibieron conocimientos sobre las medidas de seguridad para que las familias hagan sus compras de juegos pirotécnicos con seguridad.

Este año la venta de pólvora está generando, más de 3 mil 500 empleos en todo el país.