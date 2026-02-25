Banco Nacional de Sangre alcanza más de 126 mil unidades donadas en el 2025

A diario el Banco Nacional de Sangre, procesa entre 300 hasta 600 unidades para descartar agentes infecciosos como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y chagas, mediante el Área de Serología, que cuenta con equipos modernos, con capacidad de analizar 100 pruebas por hora.

Donar sangre salva vidas: contribuye con seguridad

La doctora Karla Blanco, directora del Centro Nacional de Sangre, destacó que este trabajo es permanente para garantizar una transfusión sanguínea segura a los pacientes en todo el país, que así lo soliciten.

En el Banco Nacional de Sangre, cada semana se captan 2 mil 500 unidades en la sede principal en Belmonte y en los 80 puntos móviles de captación en toda Nuestra Sagrada Geografía.

La licenciada Eveling González, coordinadora del Área de Serología, destacó que después del tamizaje o análisis de la sangre, se extraen: los paquetes globulares para los partos, las unidades plaquetarias para pacientes oncológicos.

También, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados, los que son suministrados a los pacientes hemofílicos.

Las personas que deseen donar sangre, deben tener de 17 a 65 años de edad cumplidos, además, pesar más de 110 libras. Recuerda, tu sangre puede salvar a otros, solo es tener voluntad.

