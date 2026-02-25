Banco Nacional de Sangre alcanza más de 126 mil unidades donadas en el 2025
A diario el Banco Nacional de Sangre, procesa entre 300 hasta 600 unidades para descartar agentes infecciosos como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y chagas, mediante el Área de Serología, que cuenta con equipos modernos, con capacidad de analizar 100 pruebas por hora.
La doctora Karla Blanco, directora del Centro Nacional de Sangre, destacó que este trabajo es permanente para garantizar una transfusión sanguínea segura a los pacientes en todo el país, que así lo soliciten.
En el Banco Nacional de Sangre, cada semana se captan 2 mil 500 unidades en la sede principal en Belmonte y en los 80 puntos móviles de captación en toda Nuestra Sagrada Geografía.
La licenciada Eveling González, coordinadora del Área de Serología, destacó que después del tamizaje o análisis de la sangre, se extraen: los paquetes globulares para los partos, las unidades plaquetarias para pacientes oncológicos.
También, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados, los que son suministrados a los pacientes hemofílicos.
Las personas que deseen donar sangre, deben tener de 17 a 65 años de edad cumplidos, además, pesar más de 110 libras. Recuerda, tu sangre puede salvar a otros, solo es tener voluntad.