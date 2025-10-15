Ballet Folclórico Tepenahuatl abre convocatoria para nuevos talentos
El Ballet Folclórico de Nicaragua, Tepenahuatl, lanzó oficialmente la convocatoria para jóvenes apasionados por la danza que deseen formar parte de su elenco artístico y representar con orgullo la riqueza cultural de nuestro país.
La audición se realizará el domingo 26 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en la Academia Nicaragüense de la Danza, ubicada frente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en Managua.
De acuerdo con los organizadores, el único requisito es tener entre 13 y 25 años, así como demostrar compromiso, disciplina y amor por las tradiciones culturales nicaragüenses.
El Ballet Tepenahuatl ha sido reconocido por su destacada labor en la promoción del folclor nacional y por su participación en múltiples presentaciones dentro y fuera del país, llevando en alto el nombre de Nicaragua a través de la danza.