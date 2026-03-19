Avanza 60% la construcción del nuevo Centro de Nutrición y Manejo de la Obesidad en Managua

El Gobierno de Nicaragua registró un avance del 60% en las obras de construcción del nuevo Centro de Nutrición y Manejo de la Obesidad.

Centro Nutricional en Managua revoluciona la salud

El proyecto se ejecuta en la Urbanización Santa Mónica, ubicada en el Distrito V de Managua, con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar atención integral a personas con sobrepeso, obesidad y riesgos de salud asociados.

El nuevo centro contará con una infraestructura moderna y especializada, que incluye áreas de admisión, preclínica y consultorios médicos.

Además, para complementar el tratamiento clínico, las instalaciones dispondrán de un gimnasio, área deportiva al aire libre, sala de audiovisuales, sala para terapias grupales y un espacio diseñado específicamente para la enseñanza y preparación de alimentos saludables.

La atención en este centro será de carácter multidisciplinario, contando con especialistas en Medicina Interna, Nutrición y Psicología.

Este enfoque integral busca tratar la condición física de los pacientes y promover cambios sostenibles en sus estilos de vida y hábitos alimenticios para mejorar su bienestar general.

Con esta obra, el Sistema de Salud Pública amplía su capacidad para abordar una de las problemáticas de salud más comunes en la actualidad.

Se espera que una vez finalizado, el centro se convierta en un referente para la promoción de la salud preventiva y la atención especializada gratuita para las familias nicaragüenses.

