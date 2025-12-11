Alba condena «piratería» y exige a Estados Unidos devolver buque petrolero robado a Venezuela

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitió una condena categórica contra el gobierno de los Estados Unidos por el asalto y la confiscación ilegal de un buque petrolero venezolano en el Mar Caribe.

En un comunicado emitido desde Caracas, la ALBA calificó el hecho como un «acto de vulgar piratería» y una «violación gravísima del Derecho Internacional».

La Alianza denunció que esta acción es un ataque directo contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

La ALBA advierte que este incidente, sumado al despojo criminal de CITGO, revela una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos venezolanos y establece un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima internacional.

La Alianza rechazó con absoluta firmeza esta agresión imperial y ratificó su respaldo total al pueblo y gobierno de Venezuela.

Finalmente, la ALBA exigió la restitución inmediata del buque y el cese de toda acción de despojo contra bienes venezolanos.

Asimismo, exhortó a los organismos multilaterales, regionales y globales a pronunciarse con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional.