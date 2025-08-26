97 personas dieron positivo al COVID durante la última semana en Nicaragua

El Ministerio de Salud informó este martes que entre el 19 y el 26 de agosto atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 97 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma, 48 personas de las que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, se atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 691 personas.

El MINSA destacó que en la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

