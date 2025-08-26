type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, agosto 26, 2025
Nicaragua

97 personas dieron positivo al COVID durante la última semana en Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio de Salud informó este martes que entre el 19 y el 26 de agosto atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 97 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma, 48 personas de las que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, se atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 691 personas.

El MINSA destacó que en la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456