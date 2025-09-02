type here...
80 nicaragüenses contrajeron el COVID en los últimos 7 días

Por Jhonny Martínez
El Ministerio de Salud informó que entre el 26 de agosto y este martes 02 de septiembre se atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 80 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 65 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el MINSA ha brindado atención y dado seguimiento a 16 mil 739 personas.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

El Ministerio de Salud indicó que hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 414 nicaragüenses y se sigue trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

