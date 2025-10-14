6 nicaragüenses se contagiaron con el COVID en la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que, en la semana del 7 al 14 de octubre, atendió y dio seguimiento a seis nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 4 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MINSA ha atendido y dado seguimiento a 16 mil 812 personas.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y hasta la fecha el MINSA ha logrado la recuperación de 16,561 nicaragüenses.

