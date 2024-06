Mensaje de Gaza – Mensaje para Gaza

Las manos de mayo han dado a la madre de Salima la nueva vida. La han querido asesinar, y No han podido, los genocidas, sus bombas ¡sus bombas!, y no médicos, no las han alcanzado.

Más de un millón de personas huyeron de Gaza debido a la ocupación del Ejército israelí

El camino se ha abierto con Salima en los días de mayo. El mundo se ha abierto, en tantos sitios, es mayo: Bailes de esclavos en Bluefields, Palo de mayo, bailes de origen querido, de tierra madre, ropas, máscaras, denuncia y desprecio del crimen colonial, rayos echándolo de la Costa de los Miskitos, de toda Nicaragua, tambores, bailes de liberación, tambores, tambores, tambores que gritan No, No, No.

Madre de Salima, de brillo puro como el mártir, hijo de Sofian, origen de Salima, una rosa nacida de raíz en Palestina. Las manos de mayo han dado a la madre a Salima la Rosa de mayo. …

Llegaba el mensaje: “El día 25 de mayo de 2024 sobre las 10,30 ha nacido con cesárea mi nieta Salima. Los asesinos no la han permitido que viera al padre vivo. Un fuerte abrazo a todos.”

Respuesta inmediata: “Tu nieta es querida por todo el mundo. La solidaridad llena los corazones con Salima.”

El triunfo viene con Salima, Salima nieta de mi hermano Sofian viene con la Resistencia, viene con toda la lucha anticolonial.

Blanca Arauz, nació el 25 de mayo de 1909, fue la telegrafista de la Resistencia en Nicaragua, y el 18 del mes de mayo de 1927 juró al General Sandino serle fiel. La celebramos, celebramos, celebramos.

La Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, descendiente del General Sandino, con las madres de Nicaragua da un mensaje inequívoco regalo de la raíz, fortuna que brilla, “la paz es el deseo más preciado”.

Mayo de Blanca, mayo del Palo de mayo, 30 del mes Día de las Madres, fuerza de la historia viva, porque “la fuerza del amor es la que nos anima a todos.”

Es el mismo mes, mayo, y es el mismo día, Siria celebra la Rosa de Damasco, orgullo de nación, flor hermosísima que nos recuerda a los héroes, Rosa para el pueblo Resistente al neocolonialismo, al sionazismo, al imperialismo, y también Rosa Patrimonio de la Humanidad, que brilla ofrecida a los mártires, Rosa que la ONU reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en su órgano para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

No puedo olvidar ni un momento a la madre de Salima, fortuna que brilla como el mártir puro, hijo de Sofian, fuerza del amor, origen anticolonial, … en mayo Nicaragua celebra, celebra, celebra, celebra, celebra, tambores, cantos, vestidos de colores vivos, bailes africanos, … para al día siguiente celebrar con las Salimas de esta tierra, 1 de junio, el Día de las Niñas y los Niños, Día de los Mimados.

Me acuerdo tanto de Gaza, hay que llenar los corazones con Resistencia, llenarlos, llenarlos, llenarlos.

¿He dicho “llenarlos”? El Presidente Vladimir Putin declaró “Desde hace siglos, están acostumbrados a llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero. Pero ellos deben entender que el baile de los vampiros se está acabando… los países de Occidente destrozaron a los pueblos desafortunados de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Y por supuesto, nadie ha olvidado eso.”

Presidente Nicolás Maduro: “En Gaza está teniendo lugar uno de los genocidios más terribles que la humanidad ha presenciado desde la época de Hitler.”

La enfermera obstétrica Hesen Jabr, de origen palestino estadounidense, el 7 de mayo recibió un premio por su trabajo con madres destruidas por la pérdida de sus hijos en el embarazo y el parto. Durante la recepción del premio habló del sufrimiento de las madres en Gaza, y “El 22 de mayo, regresé a mi primer turno desde que recibí el premio.

Tan pronto como entré a la unidad, me arrastraron a una reunión improvisada con el presidente y el vicepresidente de enfermería de NYU Langone me dijo que había puesto a otros en riesgo, que ‘arruiné la ceremonia’ y ‘ofendí a la gente’ porque una pequeña parte de mi discurso fue un homenaje a las madres afligidas en mi país”.

La enviaron a trabajar a su turno y después “el director de recursos humanos, Austin Bender, me leyó mi carta de despido y un oficial de Policía vestido de civil me escoltó fuera de las instalaciones”. Si la fuerza del amor es la que anima la vida entregada a los demás, ¿qué clase de fuerza hay en esos que persiguen a quienes homenajean a las madres de Salima?

Presidente Díaz Canel Bermúdez: “El genocidio en Gaza continúa a pesar del clamor mundial exigiendo su fin. A “Israel” y EEUU la historia los condenará.”

El 8 de mayo de 1942 Hitler pensaba celebrar la caída de Leningrado, ciudad símbolo rodeada por el ejército de genocidas, pero la Resistencia de Leningrado reunió a los músicos que pudo aunque ya muchos habían muerto y otros estaban hambrientos y moribundos.

Tras varios días de ensayos en los que se desmallaban y hasta hubo varios que fallecieron a causa de su debilidad, poniendo todos los altavoces para que se escuchase lo más alto posible, interpretaron para el pueblo y el enemigo la Sinfonía para Leningrado que había creado Shostakovich, lo que significó un impulso a la moral de la Resistencia que, finalmente, acabaría venciendo.

Cuente Gaza con el concierto en las calles del mundo, y se hundan esos regímenes colaboracionistas en la sinfonía expresada por los pueblos, bloqueo, desenganche, solidaridad, llénense los corazones con Salima, la Rosa de mayo.

Ante las negociaciones para conseguir la paz en Gaza Palestina, el Gobierno Revolucionario de Nicaragua ha emitido el siguiente mensaje en él se anima a los intervinientes en las conversaciones a profundizar y disponer soluciones para el Pueblo Palestino, Paz a ese Pueblo y la Región. El documento es una voz, un instrumento que pide más concertantes, que suene por los altavoces del mundo y acabe derrotando a los regímenes imperiales, el sionazismo y financiadores, armadores y encubridores.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista e integrante de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN.