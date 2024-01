Mensaje de Felicitación del Año Nuevo 2024 del Presidente de China Xi Jinping

En vísperas del Año Nuevo 2024, el Presidente Xi Jinping dio un mensaje de felicitación a través del Grupo de Medios de China y el Internet. A continuación, el texto completo del mensaje:

El Presidente de China Xi Jinping . Foto (Xinhua/Ju Peng)

¡Saludos a todos! Pasado el Solsticio de Invierno, el día empieza a alargarse, y el fin del año augura un nuevo ciclo renovador. En este hermoso momento de despedir el año saliente y abrazar el entrante, ¡quiero extenderles a todos desde Beijing mis mejores deseos para el Año Nuevo!

El año 2023 ha sido testigo de nuestros esfuerzos continuos y avances intrépidos. Hemos pasado la prueba de vientos y lluvias, contemplado lindos paisajes, y logrado fructíferos resultados. Recordando este año como uno de arduo trabajo y perseverancia, tenemos plena confianza en el futuro.

A lo largo de este año, hemos avanzado con pasos bien sólidos. Hemos logrado una transición estable en la respuesta a la pandemia, la economía de nuestro país ha mantenido el ímpetu de recuperación y mejora, y el desarrollo de alta calidad ha avanzado a pasos firmes. El sistema industrial moderno ha sido más completo, traducido en el rápido ascenso de una serie de nuevas industrias pilares avanzadas, inteligentes y verdes. La producción de cereales ha obtenido buenas cosechas por 20 años consecutivos, las aguas se han vuelto más cristalinas y las montañas, más verdes, y la vigorización de las zonas rurales ha presentado una nueva fisonomía. La revigorización integral del Noreste ha escrito nuevos capítulos, la Nueva Zona de Xiong’an ha obtenido avances significativos, la Franja Económica del Río Yangtsé se ha desarrollado con plena pujanza, y la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao se ha mantenido a la vanguardia. En medio de vientos y mareas, la economía china ha salido aún más fortalecida y resiliente.

A lo largo de este año, hemos avanzado con pasos bien robustos. Tras años de esfuerzos incansables, el impulso de innovación y la vitalidad de desarrollo de China se han liberado con toda energía. El gran avión de pasajeros C919 ha entrado en servicio comercial, el gran crucero fabricado por China ha completado su viaje inaugural, las naves espaciales Shenzhou han continuado sus misiones en el espacio, y el sumergible tripulado Fendouzhe ha llegado a la fosa oceánica más profunda. Los productos diseñados y fabricados por China, especialmente las marcas de moda, han sido ampliamente acogidos, los nuevos modelos de celulares de producción nacional son más que solicitados, y los vehículos de nuevas energías, baterías de litio y productos fotovoltaicos han añadido una nueva pincelada prominente al «Hecho en China». Con un espíritu de autosuperación, China se ha esforzado con ahínco para escalar nuevas alturas, viendo emerger por doquier nuevas creaciones con cada día que pasa.

A lo largo de este año, hemos avanzado con ánimos bien elevados. Los Juegos Mundiales Universitarios de FISU Chengdu y los Juegos Asiáticos de Hangzhou han sido espectaculares, y nuestros deportistas han cosechado con su empeño excelentes resultados. La gran concurrencia al turismo vacacional, el auge del mercado cinematográfico, la enorme popularidad de la «Superliga de las Aldeas» y la «Gala de la Fiesta de Primavera de las Aldeas», la puesta de moda del modelo de vida bajo en carbono, todo esto ha hecho de nuestra vida más cálida y colorida, marcando el regreso de la vida bulliciosa. Esto encarna la aspiración de la gente a la felicidad, y muestra una China dinámica y floreciente.

A lo largo de este año, hemos avanzado con pasos bien confiados. China es un gran país con una gran civilización. En esta tierra inmensa, las volutas de humo en el vasto desierto en el norte y las lloviznas en el sur siempre nos han despertado una gran inspiración y fascinación, invocando nuestro grato recuerdo de muchas historias milenarias; y el zigzagueo del Río Amarillo y el caudal impetuoso del Río Yangtsé siempre nos han generado una gran emoción y ánimo. Los albores de la civilización china vislumbrados en los sitios arqueológicos de Liangzhu y Erlitou, los caracteres inscritos en los huesos oraculares de las ruinas Yin, los tesoros culturales del sitio de Sanxingdui, y la continuidad de registros culturales cristalizados en los Archivos Nacionales de Publicaciones y Cultura de China… Cuán larga historia y cuán espléndida civilización atesora la grandiosa China. Todo ello constituye la raíz de nuestra confianza y la fuente de nuestra fortaleza.

China no solo trabaja por su propio desarrollo, sino que también abraza activamente al mundo y asume sus responsabilidades como gran país. Celebramos con éxito la Cumbre China-Asia Central y el Tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, y en esta serie de actividades diplomáticas de anfitrionía hemos recibido a los invitados de todo el mundo. Además, he visitado países, asistido a conferencias internacionales y sostenido encuentros con muchos amigos, tanto viejos como nuevos, compartiendo con ellos las propuestas de China y profundizando los consensos. No importa cómo evolucionen las circunstancias globales, la paz y el desarrollo siguen siendo la tendencia predominante, y la cooperación de ganancias compartidas siempre es lo que cuenta.

En el camino hacia adelante, seguramente encontraremos vientos y lluvias. Algunas empresas afrontan presiones en su gestión, y algunas personas tienen dificultades de encontrar trabajo y satisfacer sus necesidades básicas. Algunos territorios fueron azotados por catástrofes naturales como inundaciones, tifones y terremotos. Todo esto lo tengo muy presente. Al ver a todos trabajar con gran impavidez y solidaridad ante las adversidades, plantar cara a los desafíos y superar las dificultades, me quedo profundamente conmovido. Ya sean los que trabajan laboriosamente en el campo o en las fábricas, ya sean los empresarios emprendedores o soldados que protegen la patria, ¡todos han aportado lo mejor de sí y cada persona ordinaria ha hecho contribuciones extraordinarias! El pueblo siempre ha sido y será la mayor fuerza en que nos apoyamos para vencer todo tipo de dificultades y desafíos.

El año entrante marca el 75° aniversario de la fundación de la Nueva China. Debemos avanzar con firmeza en la modernización china, aplicar la nueva concepción del desarrollo de manera completa, acertada e integral, forjar aceleradamente el nuevo paradigma del desarrollo, promover el desarrollo de alta calidad, y coordinar bien el desarrollo y la seguridad. Nos es menester persistir en procurar el progreso basado en la estabilidad, promover la estabilidad con el progreso y eliminar lo viejo solo después de haber establecido lo nuevo, y consolidar y fomentar la tendencia de recuperación y mejora de la economía, con miras a lograr su desarrollo estable y duradero. Hemos de profundizar integralmente la reforma y la apertura, alentar aún más la confianza en el desarrollo, aumentar la vitalidad de la economía, así como redoblar esfuerzos por desarrollar la educación, potenciar la ciencia y la tecnología y formar a los talentos. Vamos a seguir apoyando a Hong Kong y Macao a poner en juego sus ventajas distintivas, integrarse mejor al desarrollo general del país, y mantener la prosperidad y la estabilidad duraderas. Sin duda, nuestra patria materializará la reunificación, y los compatriotas de ambos lados del Estrecho de Taiwan deben aunar las fuerzas y voluntades para compartir la gran gloria de la revitalización de la nación.

Nuestros objetivos son tan grandiosos como simples, que en lo esencial consisten en permitir a todo el pueblo chino llevar una vida mejor. La crianza y la educación de los niños, el empleo y el desarrollo de los jóvenes, y la asistencia médica y el cuidado a los ancianos son asuntos importantes para las familias y también prioridades para el país. Hemos de trabajar juntos para abordarlos bien. Actualmente, en nuestra sociedad de ritmo acelerado, todos están muy ocupados, con mucha presión en el trabajo y la vida. Necesitamos propiciar un ambiente social cálido y armonioso, ampliar espacios de innovación inclusivos y dinámicos, y crear condiciones de vida convenientes y cómodas, para que todos puedan sentirse felices, hacer valer sus potenciales y cumplir sus sueños.

En la actualidad, algunos lugares del mundo todavía están sumergidos en conflictos. El pueblo chino conoce muy bien lo valiosa que es la paz. Estamos dispuestos a trabajar junto con la comunidad internacional, teniendo presentes el porvenir de la humanidad y el bienestar de los pueblos, para construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad y hacer el mundo más hermoso.

Justo en este momento, las luces de millones de hogares han iluminado la noche. Que hagamos votos por la prosperidad y la fortaleza de nuestra patria, y por la paz y la tranquilidad del mundo. Les deseo a todos felicidad en las cuatro estaciones, y éxito y salud en el año entrante.

¡Gracias a todos!

Tomado de Xinhuan en Español