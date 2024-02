Memorice su breve lista: Gaza es la actual Guernica

Ayuda memoria: El día 21 de febrero los jueces de la gran bretaña deciden lo que van a hacer con el periodista Julián Assange, al que mantienen preso desde hace varios años sin tener ningún cargo contra él. Lo tienen preso por haber denunciado los crímenes que las tropas estadounidenses cometían en Irak.

Activistas por los Derechos Humanos protestan contra el genocidio en Gaza en el Museo Reina Sofía, frente al Guernica

Ayuda memoria: El periodista Pablo González lleva casi dos años preso en Polonia, está en la cárcel sin tener acusación ni haber sido juzgado. Su familia no puede hablar con él y su abogado no ha podido saber el motivo de su detención.

Ayuda memoria: El periodista José Manzaneda, de Cubainformación.tv va a ser juzgado por lo expuesto en un artículo, la acusación de un grupo anticubano pide para él 5 años de cárcel y 50,000 euros. Les dejo aquí los datos para su consulta y ayuda.

Memorice lo siguiente: El 48% de los Palestinos son Niños y Adolescentes.

Netanyahu dijo en una reunión de sionazis: «Los viejos morirán y los jóvenes no recordarán».

Artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño

Los Estados Partes velarán para que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

b) Ningún niño será privado de libertad ilegal o arbitrariamente. El arresto la detención, y el encarcelamiento de un niño se llevará a cabo de acuerdo con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”.

¿Se puede hablar de “derechos nacionales” de los colonialistas?

Debe recordar: El 12 de julio de 1937, Ben Gurion escribía en su diario: «La transferencia forzosa de los árabes de los valles del proyectado Estado judío … debemos perseverar en esta conclusión, del mismo modo en que nos aferramos a la Declaración Balfour, más aún, de la manera en que nos aferramos al sionismo».

Debe recordar: Los gobernantes que niegan sus obligaciones con la UNRWA respaldan el propósito sionazi de aplicar «la solución final» de la que hablaban los nazis alemanes. Las prisas por matar son las prisas por robar, se unen por el interés común. ¿No puede ponerse el interés común de los pueblos frente a los imperialistas?

Memorice lo siguiente: Los jueces de la Corte Internacional de Justicia han elegido como vicepresidenta para los tres años que vienen, a la jueza Julia Sebutinde, de Uganda, que votó a favor de «Israel» en el juicio por genocidio que Sudáfrica denunció. La jueza fue repudiada por el gobierno de Uganda.

Sepa que: En el puerto de Sagunto está cargado con armamento del estado español para emplearlo contra Yemen, el barco Saudí Bahri Tabuk, que hace el número 44 de los barcos que pasan por allí con el mismo fin.

La denuncia la han hecho las asociaciones de vecinos, el Movimiento de Objeción de Conciencia, Acción Ecologista, y Amnistía Internacional ha pedido al Congreso de los Diputados que debe informar sobre el contenido de la carga puesto que el Estado es firmante desde 2014 del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que prohíbe el tránsito de armas convencionales y municiones cuando exista el riego de que se utilicen para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques contra civiles u otros crímenes de guerra. Ante todas las denuncias anteriores el gobierno nunca ha respondido.

Tenga en cuenta lo siguiente: Nicaragua anuncia su intención de demandar a Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Canadá ante la Corte Internacional de Justicia por suministrar armas a la entidad israelí y contribuir al genocidio contra el Pueblo Palestino de Gaza.

Y la CIJ confirma haber recibido la solicitud nicaragüense para unirse a la denuncia de Sudáfrica contra el establecimiento colonial sionista por su genocidio en Gaza, y la CIJ la ha tramitado, pero consultará con «Israel» y Sudáfrica.

Los sionistas alegarán que el caso no afecta legalmente a Nicaragua, y Sudáfrica recibirá con agrado la solicitud Nica. La CIJ decidirá. Netanyahu va a mandar atacar al Pueblo Palestino refugiado en Raffah, último punto con la frontera de Egipto. En Rafah se encuentran refugiadas 1,300,000 personas, de ellas 600,000 son niños y niñas. Memorícelo.

Aquí tiene un dato a añadir a la denuncia ante la CIJ: El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med) ha denunciado que después de la sentencia de la CIJ que exige al ejército sionista «evitar actos genocidas en la Franja de Gaza, continúan asesinando y han quitado la vida a 1864 Palestinos, incluidos 690 niños y 441 mujeres, además de herir a otros 2933».

«Por lo tanto, «Israel» continúa violando sus obligaciones internacionales y la decisión del tribunal más alto del mundo al cometer el crimen de todos los crímenes: el crimen de genocidio”, ha lamentado.

Aquí tiene una mentira histórica: «EEUU no busca conflictos en Medio Oriente ni en ningún otro lugar del mundo», ha dicho Biden después de mandar bombardear 85 centros en Irak y Siria.

Lo que han leído son notas de prensa, en su lectura tendrá usted también la respuesta. Ahora bien, creo que hoy deberíamos hacer una lista breve de lo que necesitamos para que el mundo cambie a bien, debería ser una lista breve, y veríamos nuestras coincidencias, una lista común que podríamos mostrarla orgullosos los miles de millones de habitantes del mundo.

No coincidiríamos con unos pocos, esa minoría que se ha criado con la violencia sobre las vidas y los territorios de la mayoría.

Me lo ha sugerido el poema de Bertolt Brecht que titula “La lista de lo necesario”: “Conozco muchos que andan por ahí con la lista de lo que necesitan. Aquel a quien la lista es presentada, dice: es mucho. Mas aquel que la ha escrito dice: esto es lo mínimo. Pero hay quien orgullosamente muestra su breve lista.” Nuestra lista es breve, el que la lea nunca dirá “es mucho”.

Hagan su lista, y pidan a sus conocidos que hagan su propia lista con lo necesario para cambiar el mundo, y hablen de qué debemos hacer la mayoría que somos. Verá usted el asunto que llama a todas las puertas internacionales, y, ¿qué pasa?: lo que ha puesto en la lista es lo que nos condiciona, lo que nos atañe.

Hemos tenido hace unos días la respuesta del estamentos más alto de justicia internacional a nuestra breve lista “No al genocidio en Gaza Palestina”. Antes hay que decir que en el tribunal no había ningún juez palestino, y sí había uno “israelí”. La salida de la CIJ es una muestra del “procedimiento Pilatos”. Recuerden lo que hizo Pilatos. No tiren el resultado al olvido, lo deben memorizar.

Comparen su pronunciamiento con cómo las gentes como usted y como yo, recibieron a los abogados sudafricanos al salir del Tribunal: la gente les entregó ramos de flores para reconocerles su acto ejemplificador. Lo deben memorizar.

Del otro lado las élites estadounidense inglesa, alemana, canadiense y de Países Bajos le dan armas a … para que continúe la matanza. Tampoco esto lo deben tirar al olvido, lo deben memorizar.

Ahora veamos lo que ha dispuesto Nicaragua. A esos que envían armas a los criminales, los ha denunciado por su violación flagrante y sistemática de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Consuetudinario incluido el derecho sobre la ocupación en los territorios Palestinos, en particular en Gaza”.

Si la lista que usted ha hecho pudiese concretarla en términos jurídicos adecuados al día, usted habría puesto lo mismo que el gobierno del pueblo de Nicaragua. Fíjese, en el documento se expresa que el CIJ ha dado un mes de plazo a los genocidas para mostrar pruebas de su moderación y no pide que deje de matar.

No lo olvide. El paso siguiente es el Consejo de Seguridad, en el que EEUU tiene el poder de veto, un lugar y un acto antidemocráticos, un sólo voto puede decidir el futuro del mundo. ¿Y qué haremos los pueblos y los gobiernos? Nicaragua nos da el ejemplo, no lo olvide.

Memorice lo siguiente: la ONU es el padre de “israel”, aquella primera ONU de unos pocos instituyó la colonia, y para sostenerla, sus interesados del momento crearon un sistema que preservaba al poderoso. ¿Tienen en su memoria lo que hicieron con Guernica?: Guernica hoy es Gaza, no se olvide, aquello fue el ejemplo de la barbarie nazi, fue el entrenamiento para lo que iban a hacer en la 2ª gran guerra europea, Gaza es hoy el entrenamiento de algo más. No se olvide, no se olvide, no se olvide.

Pero tampoco se olvide, memorice también lo que le digo ahora: en 1984 Nicaragua demandó ante la CIJ a EEUU por su agresión a Nicaragua, y Nicaragua ganó la demanda, triunfo sobre el imperio estadounidense.

Sí, pero se continúa luchando, la élite estadounidense acostumbra a robar, pero no tiene costumbre de pagar por sus delitos. Aun así y todo, si en el Consejo de Seguridad el representante estadounidense extiende su mano a la romana para oponerse a que se tomen medidas con “israel”, entonces será la Asamblea General de las Naciones Unidas la que debe votar, … y nos acercamos más, vamos a ver los pies de barro del imperio y su colonia.

Memorice su breve lista y hágala valer: “No al genocidio, “Bloqueen al genocida”, “Defiendan al Pueblo de Gaza Palestina”, “Reconozcan el Estado Palestino”.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista e integrante de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN.