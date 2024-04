López Obrador muestra las inéditas imágenes del asalto a la embajada en Quito

El mandatario mexicano reiteró que denunciará la irrupción ante organismos internacionales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes imágenes del asalto a la embajada de su país en Quito, un hecho que provocó la ruptura de relaciones con Ecuador.

“Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada”, dijo al inicio de su acostumbrada rueda de prensa matutina.

Posteriormente, López Obrador defendió la diplomacia de su Gobierno, así como la larga tradición de asilo que tiene México: “No somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelven con el uso de la fuerza, somos pacifistas”, aseveró minutos antes de mostrar las escenas al interior de la legación diplomática.

Andrés Manuel López Obrador muestra durante su mañanera nuevas imágenes del asalto a la Embajada de México en Ecuador pic.twitter.com/sqfQGJsYDS — RT Play en Español (@RTPvideos) April 9, 2024