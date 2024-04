“La Kgo”: Gerard Piqué se burla de un país latinoamericano

El exfutbolista español Gerard Piqué ha causado polémica en redes sociales luego que hiciera comentarios “burlándose” de Bolivia, después de que la cantante argentina María Becerra anunciara un concierto en el país latinoamericano.

“¡Joder, a ver quién va a Bolivia!”, comentó el español. En medio de la incomodidad de todos los presentes, la cantante respondió: “Bueno, lo estoy contando para la gente. Esto lo está viendo gente de todos lados”.

💥El incomodo comentario de Gerard Piqué cuando la cantante argentina María Becerra anunció sus próximos shows en Bolivia.

💥El incomodo comentario de Gerard Piqué cuando la cantante argentina María Becerra anunció sus próximos shows en Bolivia.

💬"La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid … ¿Pero Bolivia? Joder".

A pesar de que los demás participantes intentaron arreglar los comentarios de Piqué, el exfutbolista continuó insistiendo que “la gente esperaba” que ella anunciara fechas en ciudades españolas y recalcó: “¿Pero, Bolivia? ¡Joder!”. Becerra lo interrumpió diciendo: “La cagaste de verdad”.

El video no tardó en hacerse viral, y varias personas, principalmente bolivianos, consideraron que Piqué había sido “irrespetuoso”, y calificaron sus comentarios como una “burla” hacia su país y un “insulto”.

Muchos usuarios hicieron hincapié en que el resentimiento de Piqué hacia Bolivia tal vez se debía a que una mujer boliviana, Lili Melgar, encargada de cuidar a los hijos del español con Shakira, fue quien hizo notar a la cantante la infidelidad del español.

Finalmente, durante otra transmisión, el exfutbolista aseguró que no había hecho “ninguna broma” y expresó su desinterés por el revuelo que causaron sus comentarios, asegurando que no le pediría disculpas a nadie. “No sabéis lo que me la pela”, insistió.